Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alarmanlage verschreckt Wohnhauseinbrecher++Alarmanlage verscheucht Geschäftseinbrecher++Vier Verkehrsunfallfluchten in Cuxhaven registriert++

Cuxhaven (ots)

Alarmanlage verschreckt Wohnhauseinbrecher

Cuxhaven. Dienstagabend zwischen ca. 22 Uhr und Mitternacht kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Straße Butzkopp. Unbekannte versuchten die Seiteneingangstür einer Wohnhaushälfte aufzuhebeln. Vermutlich durch das Auslösen der akustischen und optischen hauseigenen Alarmanlage ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Es entstand nur ein geringer Schaden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Alarmanlage verscheucht Geschäftseinbrecher

Cuxhaven. In der Nacht zu Mittwoch zwischen 02.20 und 02.30 Uhr hebelten Unbekannte ein seitliches Fenster zu einer Ausstellungshalle einer Firma in der Meyerstraße auf. Die Täter stiegen in das Gebäude ein, verließen dieses jedoch sofort wieder, als die Alarmanlage auslöste. Die Suche nach möglichem Diebesgut wurde dadurch beendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vier Verkehrsunfallfluchten in Cuxhaven registriert

Am Dienstag um 13:30 Uhr stellte eine Cuxhavenerin fest, dass ihr PKW Peugeot auf dem öffentlichen Parkplatz in der Heinrichstraße angefahren wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro.

Am Mittwoch um ca. 08.30 Uhr touchiert der Fahrer eines Mercedes C200 beim Anfahren durch Zurückrollen in Altenwalde Am Königshof Ecke Hauptstraße den hinter ihm stehenden PKW BMW M240i einer Altenwalderin. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro.

Am Mittwoch zwischen 08.30 und 16.45 Uhr parkte ein Altenbrucher seinen Audi A 5 in einem Parkhaus am Holstenplatz. Ein Unbekannter beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Audi im hinteren Bereich und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Am Mittwoch zwischen 10 und 11.15 Uhr beschädigt der Fahrer eines Seat Alhambra beim Einparken in der Segelckestraße einen VW Golf. Obwohl der Unfallverursacher von einem aufmerksamen Zeugen angesprochen wurde, entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Die Polizei Cuxhaven bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 04721-5730 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

KHK Uwe Sandrock

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell