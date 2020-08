Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 16 jähriger Wingster verunfallt nach Flucht vor der Polizei

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. In der vergangenen Nacht fiel den Beamten gegen 02:30 Uhr in Hemmoor ein BMW auf, dessen Fahrzeugführer sie kurz zuvor in anderer Sache kontrolliert hatten. Da der Fahrer aus der Wingst erst 16 Jahre alt ist, wendeten die Beamten und wollten den jungen Mann aus dem Straßenverkehr ziehen. Dieser erkannte den Streifenwagen und flüchtete vor diesem in Richtung Oberndorf.

Da der Jugendliche mit einer derart hohen Geschwindigkeit fuhr, entschieden sich die Beamten die Verfolgung abzubrechen. Als sie die Strecke weiter in Richtung des Flüchtenden fuhren, erkannten die Beamten hinter einer Kurve den verunfallten BMW. Dieser kam in einer Kurve nach links ab, schleuderte durch einen Garten, überschlug sich und kam auf einem weiteren Grundstück zum Stehen. Wie durch ein Wunder verließ der Fahrzeugführer den BMW nur leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der BMW, den der Jugendliche ohne Wissen seiner Schwester geführt hat, erleidet einen Totalschaden im Wert von ca. 20000 EUR. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne erforderlicher Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem steht der Jugendliche kurz vor der Erlangung seiner Fahrerlaubnis "Begleitendes Fahren mit 17". Diese dürfte ihm nun nicht mehr ausgehändigt werden.

