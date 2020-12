Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkrs. Konstanz) Verkehrsunfall - Motorradfahrer leicht verletzt (29.12.2020)

Rielasingen-WorblingenRielasingen-Worblingen (ots)

Am Dienstag gegen 15.15 Uhr ereignete sich in Rielasingen, im Kreuzungsbereich Zeppelinstraße/Worblingerstraße, ein Verkehrsunfall in dessen Folge ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Eine 81-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der Worblinger Straße in Richtung Rielasinger Straße und übersah einen von der Zeppelinstraße kommenden 16-jährigen Motorradfahrer. Der VW kollidierte mit der rechten Motorradseite, woraufhin der 16-Jährige stürzte. Leicht verletzt musste dieser von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mindestens 6.000 Euro.

