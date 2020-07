Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 20. Juli 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Hinweise zu einem möglichen Verkehrsunfall gesucht

Freitag, 17.07.2020, gegen 08:25 Uhr

Am Freitagmorgen befuhr ein LKW mit Anhänger die Eisenhüttenstraße aus Salzgitter Thiede kommend. Hier habe der Fahrer des LKW vor einer Rotlicht zeigenden Ampelanlage bremsen und anhalten müssen. Hierbei habe er ein leichtes Ruckeln am Anhänger bemerkt, jedoch diesem keine weitere Beachtung geschenkt. Kurze Zeit später habe er dann auf einem Parkplatz einen Schaden in Höhe von zirka 800 Euro am Anhänger festgestellt, so dass ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug beim Bremsmanöver auf den Anhänger aufgefahren sein könnte. Hinweise erbitte die Polizei unter 05341 / 1897-0.

