Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 20. Juli 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Sachbeschädigung an PKW

Samstag, 18.07.2020, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 19.07.2020, 14:30 Uhr

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag schlug ein bislang unbekannter Täter die hintere rechte Seitenscheibe eines zum Parken in der Bruchmachtersenstraße abgestellten Mercedes ein. Aus dem Fahrzeug wurde augenscheinlich nichts entwendet, der entstandene Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise 05341 /189-0.

Salzgitter: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Sonntag, 19.07.2020, gegen 22:10 Uhr

Am Sonntagabend kontrollierte eine Streife der Polizei in der Straße Zum Salzgittersee einen 35-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung beim Fahrer fest, was sich auch durch einen Test bestätigte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Salzgitter: Dreijähriges Kind bei Unfall mit Fahrradfahrer leicht verletzt

Sonntag, 19.07.2020, gegen 13:45 Uhr

Ein 39-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntagmittag die Promenade am Salzgittersee. Hierbei erfasste er ein dreijähriges Kind, welches zu Fuß mit Angehörigen ebenfalls auf der Promenade unterwegs war. Durch den Sturz verletzte sich das Kind, es wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst betreut. Nach Zeugenangaben sei der Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit gefahren und habe zudem Kopfhörer getragen, so dass er hierdurch vermutlich die Warnrufe von Passanten nicht wahrgenommen habe. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Frank Oppermann

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell