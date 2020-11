Polizeiinspektion Celle

Hambühren - Katalysatoren entwendet

CelleCelle (ots)

Unbekannte Täter demontierten in der Nacht zu Dienstag, 10.11.2020, von einem VW Golf auf einem Werkstattgelände im Bachweg den Katalysator. Einen weiteren Katalysator entwendeten sie gestern im Laufe des Tages von einem PKW Mercedes auf einem Pendlerparkplatz an der Biermannsstraße. Es entstand Sachschaden in jeweils vierstelliger Höhe. Diebstähle von Katalysatoren an Fahrzeugen sind derzeit ein bundesweit auftretendes Phänomen. Die Polizei Celle nimmt Zeugenhinweise entgegen unter 05141/277-215.

