Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Entzündeter Böller setzt Hecke in Brand

CelleCelle (ots)

Gestern Abend (Dienstag, 10.11.2020) zündete ein unbekannter Täter einen Feuerwerkskörper in Altencelle, in der Straße "Horstmanns Koppel", und warf ihn in ein Gebüsch auf einem Grundstück. Der Böller explodierte und setzte das Gebüsch, einen Zaun und eine Hecke in Brand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei entgegen unter 05141/277-215.

