Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Autofahrer prallt gegen zwei Straßenbäume

CelleCelle (ots)

Gestern Abend um 21.40 Uhr kam ein 54 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem PKW VW auf der Hermannsburger Straße nach links von der Fahrbahn ab und prallte nacheinander gegen zwei Straßenbäume. Der alleinbeteiligte Fahrer war in Richtung Wohlde unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein plötzliches Unwohlsein ursächlich für den Unfall gewesen sein. Zum Glück gab es zum Unfallzeitpunkt keinen Gegenverkehr, so dass die Unfallfolgen glimpflich blieben. Der Mann aus der Gemeinde Südheide kam mit scheinbar eher leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. An seinem PKW entstand Totalschaden. Aus dem Fahrzeug entwich nach dem Aufprall Öl aus dem Motorraum. Einsatzkräfte der Feuerwehr sorgten dafür, dass es nicht ins Erdreich bzw. in Gullys fließen konnte.

