POL-CE: Hambühren - Auffälliges oranges Dreirad bei Einbruch in Hambühren gestohlen +++ Polizei sucht Zeugen

Polizeiinspektion Celle

Hambühren - Auffälliges oranges Dreirad bei Einbruch in Hambühren gestohlen +++ Polizei sucht Zeugen

Celle

Bei einem Einbruch in das Gebäude des Bauhofs Hambühren in der Nienburger Straße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum 04.11.20 mehrere Fundfahrräder, darunter auch ein auffälliges orangefarbenes Dreirad der Marke "Top Trike", Model "Taxi". Wer dieses Fahrzeug kennt bzw. es gesehen hat, sollte sich schnellstmöglich mit der Polizei in Hambühren (05084/98836-0) oder Wietze (Tel. 05146/98623-0) in Verbindung setzen.

