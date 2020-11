Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Betrunkener Wodkadieb greift Ladendetektiv an

CelleCelle (ots)

In einem Lebensmittelmarkt in der Trüllerstraße nahm gestern Nachmittag (Montag, 09.11.2020) ein 22 Jahre alter Mann zwei Flaschen Wodka aus dem Regal und versteckte sie in seiner Kleidung. Als er ohne zu zahlen den Kassenbereich passierte, sprach der Ladendetektiv ihn an und forderte ihn auf, die Flaschen herauszugeben. Daraufhin ergriff der Dieb die Flucht und verschwand durch den Haupteingang des Marktes. Der Detektiv konnte den Mann auf dem Parkplatz einholen und hielt ihn fest. Der Dieb sträubte sich und schlug mehrfach in Richtung des Detektivs, verfehlte ihn jedoch und gab letztlich auf. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der junge Kriminelle über 2,3 Promille intus hatte. Er erhielt eine Strafanzeige wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie lebenslanges Hausverbot in dem Geschäft.

