POL-CE: Bergen - Unfallflucht auf Feuerwehrparkplatz

Am vergangenen Dienstag, den 03.11.2020 kam es zwischen 06:45 Uhr und 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Feuerwehr Bergen im Fuhrhopsweg. Angrenzend befindet sich der Bauhof. Die Geschädigte hatte ihren grauen Pkw Skoda vorwärts auf einem Reihenstellplatz an der Feuerwehr abgeparkt. Bei Rückkehr stellte sie einen Schaden und roten Farbabrieb am Fahrzeugheck fest. Der Unfallverursacher war vom Unfallort geflüchtet, ohne seine oder ihre Personalien zu hinterlassen. Der entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der POlizei in Bergen zu melden unter 05051/47166-0 oder -163.

