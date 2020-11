Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand einer Mülltonne

Celle / NeuenhäusenCelle / Neuenhäusen (ots)

Am Samstag, 07.11.2020, kurz vor Mitternacht meldeten aufmerksame Anwohner der Breiten Straße eine qualmende Mülltonne in der Nähe einer Garage. Durch die alarmierte Polizei und Freiwillige Feuerwehr Hauptwache konnte die Mülltonne gelöscht werden, bevor sie vollständig in Brand geriet. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei Celle (05141-2770) entgegen.

