Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Verkehrsunfall nach Rotlichtmissachtung

CelleCelle (ots)

Weil sie eine rote Ampel übersehen hatte, verursachte am Donnerstagvormittag eine 91 Jahre alte Autofahrerin aus Celle einen Verkehrsunfall. Die Frau war mit ihrem PKW Ford gegen 10.35 Uhr auf der Hannoverschen Heerstraße stadteinwärts unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit über die rote Ampel fuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit einem PKW Kia, der aus der Windmühlenstraße in Richtung Wederweg fuhr. Der 62 Jahre alte Fahrer trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon, während die Unfallverursacherin unverletzt blieb. An den PKW entstanden Sachschäden in insgesamt fünfstelliger Höhe.

