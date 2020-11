Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Ahnsbeck

CelleCelle (ots)

In der Zeit von gestern Abend, 18:30 Uhr, und heute 08:30 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Verlängerung der Kötnerstraße in Ahnsbeck die Frontscheibe einer Landmaschine und die Seitenscheibe eines Radladers zerstört. Hinweise nimmt die Polizei in Lachendorf unter 05145-284210 entgegen.

