POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 24.03.2020.

Bargeld gestohlen.

Goslar. Am Freitagvormittag, gegen 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Bargeld eines 50-jährigen Goslarers, das er während seines Aufenthalts in der Rosentorstrasse in der Gesäßtasche seiner Hose mit sich führte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Snacks und TV-Gerät gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag, 17.00 Uhr, bis Sonntagabend, 22.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen einer Notausgangstür in die Halle eines Brandschutzunternehmens im Pracherstieg ein, durchsuchten die hier befindlichen Räumlichkeiten, brachen den in einem Besprechungsraum befindlichen Snack-Automaten auf und nahmen den Inhalt an sich und entwendeten aus einem weiteren Besprechungsraum ein TV-Gerät. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Pracherstiegs oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Gartenlaube aufgebrochen.

Goslar. In der Zeit von Sonntagabend, 20.00 Uhr, bis Montagvormittag, 08.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen der Eingangstür in eine Gartenlaube in der Wachtelpforte ein, durchsuchten die Behältnisse und entwendeten eine Heckenschere sowie zwei Laubsauger. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wachtelpforte oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fensterscheibe beschädigt.

Goslar. Am Dienstagmorgen, gegen 02.10 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Scheiben eines doppelverglasten Sprossenfensters eines Wohnhauses in der Siemensstrasse durch einen Steinwurf. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts verdächtige Personen im Bereich der Siemensstrasse oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

