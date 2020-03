Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nachtrag zum ehemals vermissten 27-jährigen Mann in Schulenberg

Goslar (ots)

Schulenberg. Am 15.03.2020 verließ ein 27-jähriger Mann aus Göttingen die Pension in Schulenberg auf Grund persönlicher und finanzieller Probleme. Sein plötzliches Verschwinden zog umfangreiche Suchmaßnahmen von Angehörigen und Polizei nach sich. Herr F. hielt sich u.a. in Hof, München und Nürnberg auf. Hier wollte er sich dann letztlich in eine Bahnhofsmission begeben, die ihn wegen der anhaltenden Corona-Krise abwies. Am Samstag, 21.03.2020, nahm er in Gotha/Thüringen, Kontakt zu seinen Eltern auf. Zur Lösung seiner Probleme begab er sich in stationäre, ärztliche Behandlung.

Holzhausen, POK

