Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bleckmar - Polizei Bergen zieht Promillefahrer aus dem Verkehr

CelleCelle (ots)

Während einer Streifenfahrt fiel Polizeibeamten am Sonntagabend um 19.45 Uhr ein Opelfahrer auf, der vor ihnen auf der Bundesstraße 3 von Bergen in Richtung Norden unterwegs war. Weil die Fahrweise unsicher wirkte, stoppten die Polizisten das Fahrzeug in Bleckmar. Auf den ersten Blick erkannten sie, dass der Fahrer am Steuer betrunken war. Tatsächlich "pustete" der 58-Jährige, der sich allein im Fahrzeug befand und angab, nur "ein Bierchen" getrunken zu haben, einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille. Die Folgen für ihn waren gravierend: Neben einer Blutprobe und der Sicherstellung seines Führerscheines wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

