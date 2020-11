Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pkw prallt gegen Baum - ein leicht Verletzter

CelleCelle (ots)

Am Samstagabend, 07.11.2020, gegen 22:00 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall in der Braunschweiger Heerstraße in Altencelle gekommen. Ein 78-jähriger Celler ist mit seinem Pkw Opel in Richtung Celle gefahren und aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und ein Straßenschild, bis er mit einem Straßenbaum kollidierte. Der Celler wurde leicht verletzt, am Pkw entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Tel. 05141/2770

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell