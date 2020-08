Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 07.08.2020

Eschwege (ots)

Parkplatzrempler; Schaden 800 Euro

Am Donnerstagnachmittag beschädigte gegen 15.45 Uhr eine 53-jährige Autofahrerin aus Eschwege beim Ausparken auf dem Kundenparkplatz des Kauflandmarktes in der Thüringer Straße in Eschwege einen geparkten Pkw. Die unfallaufnehmenden Beamten verzeichneten an beiden Autos einen Schaden von je 400 Euro.

Auto kollidiert mit Mähdrescher; 1 Person leicht verletzt; Schaden 37.000 Euro

Am Donnerstagabend kollidierten auf der Kreisstraße K 29 zwischen Waldkappel und Rechtebach ein Auto und ein Mähdrescher. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Ein 21-Jähriger aus Barum, Kreis Uelzen, war mit seinem Auto auf der K 29 aus Richtung Waldkappel kommend in Richtung Rechtebach unterwegs, als ihm in einer scharfen Rechtskurve ein Mähdrescher entgegenkam, der von einem 41-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Laut Unfallbericht fuhren offenbar beide Beteiligten nicht ausreichend genug auf der rechten Fahrbahnseite, so dass die beiden Fahrzeuge im Gegenverkehr miteinander kollidierten. Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen u.a. in Form von Schürfwunden und Prellungen. Die weitere ärztliche Versorgung erfolgte dann in einem nahegelegenen Krankenhaus. Der Fahrer des Mähdreschers blieb unverletzt. Das Auto des 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden. Die unfallaufnehmenden Beamten nahmen hier einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 35.000 Euro an. Der Schaden am Mähdrescher liegt bei etwa 2000 Euro.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um kurz nach 01.00 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erfasste ein 32-jähriger Autofahrer aus Eisenach ein Reh, als er auf der Bundesstraße B 7 von Datterode in Richtung Röhrda unterwegs war. Das Reh verschwand nach dem Zusammenstoß im Wald, der Schaden am Pkw wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen gegen 05.15 Uhr. Zu dieser Zeit kollidierte ein 23-jähriger Autofahrer aus Herleshausen auf der Landesstraße L 3247 zwischen Frauenborn und Herleshausen mit einem Reh, was bei dem Zusammenstoß verendete. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw, Motoradfahrer verletzt

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es gegen 13.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw auf der Bundesstraße B 400. Ein 49-jähriger Autofahrer aus Söhrewald und ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Moorgrund befuhren beide die B 400 aus Fahrtrichtung Ulfen kommend, in Richtung Breitau. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der 49-Jährige direkt hinter einem Lkw am Anfang einer Reihe von Pkw`s. Als der 49-Jährige schließlich nach links ausscherte um den Lkw zu überholen, übersah er den von hinten herannahenden 39-Jährigen mit seinem Motorrad, der offenbar zuvor die Pkw-Kolonne überholt hatte und nun im Begriff war, auch den Pkw des 49-Jährigen und den Lkw zu überholen. Als der 49-Jährige dann unvermittelt ausscherte, konnte der Kradfahrer nicht mehr reagieren, fuhr auf den Pkw auf und kam dadurch zu Fall. Der 39-Jährige wurde mit Verdacht auf Schulterverletzungen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 6500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Baustelle; Lkw-Batterie im Wert von 800 Euro geklaut; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Witzenhausen hat am Freitagmorgen Ermittlungen zu einem Diebstahl von Baustelle aufgenommen. Die verantwortlichen Arbeiter auf der Baustelle an der Bundesstraße B 27 bei Neu-Eichenberg hatten gegen 06.30 Uhr festgestellt, dass Unbekannte vermutlich im Laufe der vergangenen Nacht einen Kasten gewaltsam aufgebrochen hatten, in welchem eine Lkw-Batterie verstaut war, die zum Beleuchten der Baustellenbeschilderung fungierte. Die Täter hatten offenbar zunächst die Kabelzuführung der Batterie zur Beschilderung durchtrennt und anschließend den Kasten aufgebrochen. Danach nahmen die Täter die Batterie im Wert von 800 Euro an sich und machten sich aus dem Staub. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 30 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

