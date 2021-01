Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen- Täter verursachen Kratzer und Dellen

HerfordHerford (ots)

(sls) In der Nacht zu Sonntag (3.1.) wurden in Herford an der Breslauer Straße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrzeuge standen am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 3 geparkt. Unbekannte beschädigten in der Nacht sieben Fahrzeuge verschiedener Autohersteller (Audi, BMW,Honda, Mercedes, Renault, Opel und VW) in dem sie augenscheinlich auf der Motorhaube und dem Dach der Fahrzeuge herumliefen und Dellen verursachten. Einige Fahrzeuge wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und bei drei Fahrzeugen auch die Außenspiegel abgetreten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist in der Nacht zu Sonntag etwas Verdächtiges oder verdächtige Personen im Bereich der Breslauer Straße aufgefallen oder kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

