Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bildungszentrum- Technische Geräte entwendet

VlothoVlotho (ots)

(sls) Bereits in der Nacht zu Silvester (31.12.) kam es zu einem Einbruch in ein Bildungszentrum an der Oeynhausener Straße in Vlotho. Im Tatzeitraum von 16.00 Uhr bis zum darauffolgenden Morgen um 08.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter jeweils eine rückwärtige Tür zu zwei Gebäudekomplexen auf. Anschließend wurden beide Bereiche augenscheinlich komplett durchsucht und verschiedene Schränke geöffnet. Aus den Schränken wurden augenscheinlich technische Geräte wie Laptop, DVD/CD-Player, ein Verstärker, ein Mischpult und drei Lautsprecher entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall des Einbruchs und bittet Zeugen, die Angaben zum Einbruch, aber auch möglichem Verbleib des Diebesgutes machen können, sich zu melden. Bitte melden sie sich telefonisch unter der Nummer 05221-8880.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell