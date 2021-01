Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Missachtung der Ausgangssperre- Polizeibeamte mehrfach beleidigt

HerfordHerford (ots)

(sls) In der Nacht zu Sonntag (3.1.) wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz an der Mindener Straße gerufen. Hintergrund waren mehrere Personen, die sich augenscheinlich im Park "Siekers Wiesen" aufhalten und randalierten. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete die Personengruppe über die Mindener Straße in Richtung Bonifatiusweg. Bei der Nacheile konnte ein 18-jähriger und auch ein 19-jähriger aus Herford angehalten und kontrolliert werden. Auf Hinweis, dass beide gegen die geltende Ausgangsperre verstoßen, verhielten sich beide alkoholisierte Beschuldigte völlig uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Beamten. Der 19-Jährige beleidigte die Beamten mehrfach verbal und mit deutlich obszönen Gesten. Da aufgrund des Verhaltens der beiden Beschuldigten davon auszugehen war, dass diese weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten begehen werden, wurden sie zur Verhinderung vorläufig in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache Herford verbracht. Der 18-Jährige ist bereits polizeilich bekannt, da gegen ihn bereits vier Ordnungswidrigkeiten wegen diverser Verstöße gegen das Infektionsgesetz geschrieben wurden. Beide Beschuldigten erwarten jetzt weitere Anzeigen.

