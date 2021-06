Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Pfefferspray-Angriff in der Innenstadt gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Ein 33-jähriger Mann wurde am Dienstagabend (22.06.2021) von einem bislang unbekannten Täter in der Innenstadt mit Pfefferspray angegriffen. Der Hagener ging gegen 20.40 Uhr den Graf-von-Galen-Ring entlang als er von dem Unbekannten angesprochen wurde. Da er den Mann nicht kannte, bat er ihn darum, weiterzugehen. Daraufhin zog der Täter unvermittelt Pfefferspray aus seiner Jackentasche und setzte es gegen den 33-Jährigen ein. Er wurde dabei am Auge getroffen. Der Angreifer flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Bei der Anzeigenaufnahme sagte der Hagener den Polizeibeamten, dass der Mann circa 150 cm groß, zwischen 21 und 32 Jahren alt und korpulent war. Er trug eine weiße Jacke, eine schwarze Jogginghose sowie einen Brustbeutel quer über dem Oberkörper. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell