Polizei Hagen

POL-HA: Taxi ohne TÜV und mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Hagen-Fley (ots)

Am Dienstag (22.06.2021) gegen 12.15 Uhr fiel Beamten des Schwerpunktdienstes ein Taxi auf, das am Taxistand neben dem Polizeipräsidium an der Hoheleye auf Fahrgäste wartete. Da die TÜV-Plakette seit fast zwei Monaten abgelaufen war, entschieden die Polizisten eine Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Der 60-jährige Fahrer hatte seinen Führerschein und den Fahrzeugschein nicht dabei, dafür aber die Kopie des Untersuchungsberichts. Daraus ging hervor, dass an dem Fahrzeug erhebliche Mängel, unter anderem an Bremsen, Motormanagement beziehungsweise der Abgasreinigungsanlage sowie die abgelaufene Eichung des Fahrpreisanzeigers festgestellt worden waren.

Nach kurzer telefonischer Abstimmung mit dem für die Maßnahmen nach dem Personenbeförderungsgesetz zuständigen Mitarbeiter der Verkehrsabteilung im Ordnungsamt, untersagte die Beamten die weitere Nutzung als Taxi bis zur Behebung aller Mängel und der Erteilung einer neuen TÜV-Plakette. Der Fahrer und der Taxiunternehmer, der seinem Mitarbeiter das Auto zur Durchführung der gewerblichen Personenbeförderung zugewiesen hatte, müssen zudem mit einem Bußgeldbescheid rechnen. (arn)

