Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher am "Stadtstrand" - Kühlschränke und Getränke gestohlen

Hagen-Hengstey (ots)

Dass an einem Strand eingebrochen wird, ist in Hagen so wohl noch nie vorgekommen. Der kürzlich eröffnete "Stadtstrand" am Hengsteysee wurde nun jedoch Opfer von Einbrechern. Am Dienstag (22.06.2021) musste der Betreiber morgens feststellen, dass Unbekannte den Zaun zum Gelände überwunden und drei Kühlschränke gestohlen hatten. Wie genau die Täter die Geräte fortschafften, ist noch unklar. Zudem entwenden sie auch über 70 Dosen Energy-Drinks. Bei der Beute handelt es sich um jeweils einen kleinen, mittleren und großen Kühlschrank mit der Aufschrift "Red Bull". Bei dem Einbruch beschädigten die Täter sogar eine Plane. Vermutlich schlugen die Unbekannten zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 09:30 Uhr, zu. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat in dem Tatzeitraum auffällige Personen beobachtet? Hat jemand Fahrzeuge gesehen, die zu einer ungewöhnlichen Zeit in Richtung des Stadtstrandes fuhren? Wurden jemandem die oben genannten Kühlschränke zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

