Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Feuerwehr löscht Mülltonnenbrand

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache fing am Sonntag, kurz nach Mitternacht, in der Burkauer Straße in Großsachsenheim eine Mülltonne Feuer. Mit Feuerlöschern begannen die Anwohner erste Löschmaßnahmen. Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim, die mit neun Einsatzkräften und einem Fahrzeug ausgerückt war, löschte den Brand schließlich vollständig ab. Die Tonne selbst sowie die Umzäunung des Abstellplatzes der Tonnen wurde beschädigt. Es dürfte ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstanden sein.

