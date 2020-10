Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Waldhof: Fahrradunfall - Elfjährige leicht verletzt

Mannheim/Waldhof (ots)

Am Montagnachmittag kam es kurz nach 15 Uhr im Mannheimer Stadtteil Waldhof zu einem Fahrradunfall mit einer Elfjährigen, welche sich hierdurch leicht verletzte. Das Mädchen fuhr von einer untergeordneten Querstraße in die Marburger Straße ein und kollidierte im Einmündungsbereich mit einem Pkw. Die junge Radfahrerin wurde aufgrund leichter Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw und Fahrrad entstand jeweils geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell