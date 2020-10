Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Papierpresse in Brand geraten - eine Person leicht verletzt

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Lieferzufahrt eines Supermarktes in der Mannheimer Innenstadt zu einem Brand. Gegen 6.45 Uhr geriet die in der Zulieferzufahrt des Lebensmittelmarktes im Quadrat R 1 die Papierpresse in Brand und es kam zu starker Rauchentwicklung. Der Brand konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Durch die Rauchentwicklung erlitt ein Mitarbeiter des Marktes eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Durch den Rauch wurden auch offen angebotene Lebensmittel, wie Obst und Gemüse, in Mitleidenschaft gezogen und mussten aussortiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Nach erster Inaugenscheinnahme des Brandortes kommt ein technischer Defekt in der Papierpresse in Betracht.

Während der Löscharbeiten wurde die Marktstraße in Höhe der Quadrate R 1/ S 1 komplett gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde örtlich umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell