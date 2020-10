Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt-West: Elfjähriger bei Fahrradunfall leicht verletzt

Mannheim/Neckarstadt-West (ots)

Am Montag, gegen 16 Uhr, hat sich ein Elfjähriger bei einem Fahrradunfall im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West leichte Verletzungen zugezogen. Der Junge wollte vom Parkplatz eines Supermarktes in den fließenden Verkehr des Huthorstwegs einfahren, übersah dabei eine Autofahrerin und kollidierte mit dieser. An Fahrrad und Pkw entstand geringer Sachschaden. Der elfjährige Fahrradfahrer wurde von den Rettungskräften vor Ort vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell