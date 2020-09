Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Hebewerkstraße/B235 ist am Mittwochmorgen, gegen 6.50 Uhr, ein 32-jähriger Rollerfahrer verunglückt. Der Mann aus Bochum war in Richtung Datteln unterwegs. In Höhe der A2 verlor er die Kontrolle über den Roller und stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt und kam anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Roller wird auf 200 Euro geschätzt.

