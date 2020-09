Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Trickdieb entwendet Armbanduhr

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmittag klingte ein unbekannter Mann an einer Wohnungstür im Stadtteil Zweckel. An der Tür erklärte der Unbekannte der Ehefrau eines 90-Jährigen, er sei ein ehemaliger Arbeitskollege ihres Mannes. Auf diese gelangte der Mann in die gemeinsame Wohnung und entwendete aus dem Schlafzimmer eine Armbanduhr. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: ca. 65 Jahre alt, 1,75m - 1,80m groß, kurze blonde Haare, beige-farbener Pullover, gepflegtes Erscheinungsbild.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

