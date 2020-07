Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung

Aus einer Werkstatt in der Daimlerstraße wurde am Montag, 13.07.20, gegen 14 Uhr, eine Rauchentwicklung gemeldet. Die Feuerwehr konnte einen Brand in einer Absauganlage verhindern. Möglicherweise kam es bei Arbeiten aufgrund technischer Ursache in der Absauganlage zu der Hitze- und Rauchentwicklung. An der Anlage entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro, weiterer Personen- oder Gebäudeschaden entstand nicht. Die Feuerwehr aus Steinen war mit sieben Fahrzeugen und etwa 35 Einsatzkräften am Brandort. Während der Löscharbeiten musste die Daimlerstraße gesperrt werden. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit Notarzt im Einsatz.

