Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200626.2 Itzehoe: Eingeschlagene Heckscheibe

Itzehoe (ots)

Ein Schaden von rund 500 Euro ist durch eine Sachbeschädigung an einem Auto in Itzehoe entstanden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

In der Nacht zum Donnerstag zerstörte ein Unbekannter in der Zeit von 00.45 Uhr bis 06.00 Uhr die Heckscheibe eines Fahrzeuges.- Der VW stand auf dem Parkstreifen in der Brunder Straße. Der Täter entwendete nichts aus dem Auto.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/60 20 melden.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Maike Pickert

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell