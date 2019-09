Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1340) Einbruch in Feuerwehrhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Altdorf (ots)

Die Schwabacher Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach einem Einbruch in ein Feuerwehrhaus im Feuchter Ortsteil Moosbach (Lkrs. Nürnberger Land). Die noch unbekannten Täter erlangten Beute im Wert von über zehntausend Euro.

Zwischen Sonntagabend (22.09.2019) 18:45 Uhr und Montagmorgen (23.09.2019) 07:30 Uhr brachen die Täter ein Fenster der Freiwilligen Feuerwehr Moosbach auf und verschafften sich gewaltsam Zugang zur Garagenhalle. Die Unbekannten entwendeten feuerwehrspezifisches Werkzeug und verschwanden.

Zeugen, welche verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, die mit dem Einbruch in das Feuerwehrhaus Moosbach in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Michael Hetzner / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell