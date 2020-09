Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ergänzung zur Pressemeldung "Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall bei Rosbach"

Friedberg (ots)

Ergänzung zur bisherigen Unfallmeldung:

Die Polizei in Friedberg sucht dringend Zeugen des Geschehens. Neben Augenzeugen des Unfalls sucht sie ebenfalls Zeugen, die Angaben zu möglichen Auffälligkeiten im Fahrverhalten des Yamaha-Fahrers VOR dem Unfall machen können. Hinweise werden unter Rufnummer Tel.: 06031/601-0 entgegen genommen.

Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall!

Rosbach: Zu einem tragischen Unfall kam es am Mittwoch (09.09.) auf der B455. Auf seiner Fahrt von Rosbach in Richtung Köppern geriet gegen 12.50 Uhr ein Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der 60-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die 62-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Renault musste verletzt in ein Krankenhaus in Bad Nauheim eingeliefert werden.

Warum der Zweiradfahrer nach links in den Gegenverkehr geriet ist bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung der Yamaha und des Renault Clio an. Ein Gutachter nahm noch an der Unfallstelle die Arbeit auf. Die Fahrzeuge transportierte ein Abschleppdienst vom Unfallort.

Aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die B455 zwischen Rosbach und der Autobahnabfahrt Friedberg von der A5 bis ca. 17 Uhr voll gesperrt werden.

Corina Weisbrod

