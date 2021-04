Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 10.10 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule in der Ludwigsburger Straße in Großsachsenheim eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, weitere Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß beim Rückwärtsausparken gegen einen Renault. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 500 Euro zu kümmern, setzte dieser seine Fahrt anschließend fort. Der Unbekannte dürfte einen älteren, vermutlich braunen PKW der Marke Opel gefahren haben. Das Fahrzeug soll mit einem Mann und einer Frau, beide zwischen 20 und 40 Jahren alt, besetzt gewesen sein.

