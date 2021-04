Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Mit Tierabwehrspray gesprüht

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einer Auseinandersetzung am Samstagabend in Eltingen gegen einen 45-jährigen Mann. Er zunächst mit einem 46-Jährigen wegen eines Hausverbots in der Lobensteiner Straße in Streit geraten. Als er gegen 20:30 Uhr das Haus verlassen wollte, steckte er sich ein Tierabwehrspray ein, da er seinen Kontrahenten noch in der Gegend vermutete. Im Stadtpark trafen die beiden wieder aufeinander und im Zuge einer erneuten Auseinandersetzung setzte der 45-Jährige das Spray ein. Der 46-Jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

