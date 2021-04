Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-West: Topf auf Herd führt zu Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Ein auf dem eingeschalteten Herd angebrannter Topf mit Essen hat am Sonntag gegen 13:40 Uhr in der Friedenstraße in Ludwigsburg-West zu einem Feuerwehreinsatz geführt. In der betreffenden Wohnung eines Mehrfamilienhauses kam es aufgrund dessen zu einer Rauchentwicklung und die Feuerwehr Ludwigsburg wurde alarmiert. Die Wehrleute entfernten den Topf aus der Wohnung und führten noch Belüftungsmaßnahmen durch. Vier Bewohner, die sich während der Rauchentwicklung auf dem Balkon der Wohnung aufhielten, blieben unverletzt. Bis auf den verkohlten Topf ist kein weiterer Sachschaden entstanden. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes war die Friedenstraße bis etwa 14:30 Uhr gesperrt.

