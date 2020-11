Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Fahrradfahrer belästigt junge Frau - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-OststadtMannheim-Oststadt (ots)

Am Sonntagband gegen 18 Uhr belästigte ein unbekannter Radfahrer in der Otto-Beck-Straße eine junge Frau. Während der Unbekannte mit seinem dunklen Fahrrad in Höhe der Nietzschestraße dicht an der 25-Jährigen vorbeifuhr, schlug er ihr mit der flachen Hand auf s Gesäß. Der junge Mann soll zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein, dunkle Kleidung und einen weißen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Er befand sich in Begleitung eines weiteren jungen Mannes mit Fahrrad. Nach dem Vorfall seien die Unbekannten in Richtung Augusta-Anlage davongefahren. Eine sofort durch die verständigte Polizei ausgelöste Fahndung blieb ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444.

