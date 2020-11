POL-MA: Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes-Benz gestohlen - Zeugen gesucht!

Polizeipräsidium Mannheim

Den Diebstahl seines Mercedes-Benz, C-Klasse, meldete der Besitzer am Montag beim Polizeiposten Mühlhausen. Der 70-Jährige hatte seinen Wagen am Samstag (14.11.) in der Hauptstraße vor einem Friseurgeschäft abgestellt. Nach Angaben einer Zeugin stand der Pkw am Sonntag um 20 Uhr noch dort. Als er am Montag um 10.30 Uhr sein Fahrzeug nutzen wollte, war es verschwunden. Der Schaden beträgt rund 3700 Euro. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen HD-BS 427 angebracht.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06222/662850.

