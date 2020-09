Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Kellerbrand in Leherheide

Bremerhaven (ots)

Der Feuerwehr- & Rettungsleitstelle wurde um 13:30 Uhr ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Böckler-Straße gemeldet. Da der Brandrauch sowohl den Treppenraum als auch den Balkon seiner Wohnung beaufschlagte, konnte der Meldende mit seiner Familie das Gebäude nicht verlassen. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Wohneinheiten betroffen waren. Daher wurde für die Feuerwehr und den Rettungsdienst eine höhere Alarmstufe ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte die meldende Familie das Gebäude bereits verlassen können. Zwischenzeitlich breitete sich jedoch der Brandrauch über die verbundenen Kellerbereiche auf die beiden jeweils angrenzenden Mehrfamilienhäuser aus. Die Feuerwehr setzte mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Kontrolle ein. Durch einen beherzten Löschangriff und koordinierte Belüftungsmaßnahmen konnte das Feuer schnell gelöscht und die 3 Gebäude entraucht werden. Die Kontrolle der Wohneinheiten in allen 3 Gebäuden ergab, dass es glücklicherweise keine Verletzten gab. Alle Wohnungsnutzer konnten nach dem Einsatz in ihren Wohnungen verbleiben. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst war mit 28 Einsatzkräften an dem Einsatz beteiligt. Die Polizei hat die Ursachenermittlung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: RIP



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremerhaven



einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 - 95897 0 (24/7)



allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Telefon: +49 (0) 471 - 590 1246

E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell