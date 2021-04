Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 2.000 Euro Sachschaden bei Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Etwa 2.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Samstag zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte den Schaden an einem dort abgestellten Audi und hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Unter Tel. 07031 697 0 nimmt das Polizeirevier Sindelfingen Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell