Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht im Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr einen in einem Parkhaus eines Einkaufsmarktes in der Calwer Straße in Sindelfingen abgestellten Smart. Es wurde hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Sindelfingen nimmt unter Tel. 07031 697 0 Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell