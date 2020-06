Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Kühlaggregat brennt - Klinik evakuiert

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 26.06.2020, hat ein Kühlaggregat in einer Klinik in Todtmoos gebrannt. Vorsorglich wurde das gesamte Gebäude von der Feuerwehr evakuiert. Gegen 20:30 Uhr wurde Rauch aus der dortigen Tiefgarage der Rettungsleitstelle gemeldet, welche die Feuerwehren aus Todtmoos und Herrischried zur Einsatzstelle entsandte. Wie sich herausstellte, hatte sich ein Kühlaggregat entzündet. Gebäudeschaden entstand keiner, ebenso wurde niemand verletzt.

