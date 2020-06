Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Starke Rauchentwicklung aus Firmenhalle - Hubwagen hatte sich entzündet

Ein brennender Hubwagen in einer Firmenhalle in Murg hat am Sonntagabend, 28.06.2020, zu einem Einsatz der Feuerwehren aus Murg und Laufenburg geführt. Gegen 17:30 Uhr war die starke Rauchentwicklung aufgefallen und die Rettungsgeräte verständigt worden. Wegen des zunächst unbekannten Ausmaßes wurden die Feuerwehr Laufenburg zur Unterstützung alarmiert. Ein in Brand geratener elektrischer Hubwagen war für den Rauch verantwortlich. Dieser musste von den Einsatzkräften nach draußen gebracht werden, da sich dieser immer wieder selbst entzündete. Gebäudeschaden entstand keiner, der Schaden am Hubwagen dürfte bei rund 2500 Euro liegen. Eine zunächst veröffentliche Warnung wegen ausgetretener giftiger Stoffe bestätigte sich nicht und wurde wieder zurückgenommen.

