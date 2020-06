Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Holzlager gerät in Brand

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr musste am Freitagmittag, 26.06.2020, ein in Brand geratenes Holzlager in einem Ortsteil von Ühlingen-Birkendorf löschen. Gegen 16:30 Uhr wurde die Feuerwehr zur Unterstützung gerufen. Eine eingerichtete Feuerstelle hatte sich ausgebreitet und auf ein angrenzendes Holzlager übergegriffen. Eine Gefahr für auf dem Grundstück befindliche Gebäude bestand nicht. Neben der Feuerwehr war auch das Rote Kreuz im Einsatz.

