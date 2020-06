Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Geparkter Opel beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag, 27.06.2020, zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr, einen im Günnenbacher Weg in Bad Säckingen geparkten Opel Zafira beschädigt. Der Opel stand in Richtung Innenstadt und wurde von dem Unbekannten vorne links touchiert. Die Schadenshöhe liegt bei rund 1000 Euro. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

