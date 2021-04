Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr-Höpfigheim: Unfallflucht mit 4.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der zwischen Samstag 13:00 Uhr und Sonntag 17:00 Uhr in der Straße "In der Au" in Höpfigheim geparkt war. Der Wagen stand am Fahrbahnrand und wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend fuhr der Unbekannte davon und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden von rund 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0.

