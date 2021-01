Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Durchfahrtsverbot überwacht

Lingenfeld (ots)

Bei einer Überwachung des Durchfahrtsverbots "Am Hirschgraben" zwischen Lingenfeld und Westheim wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Donnerstag, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 08.45 Uhr, vier Verkehrsteilnehmer verwarnt, die verbotswidrig den "Hirschgraben" befuhren.

