Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Bekämpfung von Unfallursachen

Germersheim (ots)

Zur Bekämpfung der Unfallursache Geschwindigkeit wurden gestern zwei Laserkontrollen im Dienstgebiet der Polizei Germersheim durchgeführt. Am Vormittag wurde die Hauptstraße in Knittelsheim überwacht, wo insgesamt 14 Autofahrer zu schnell unterwegs waren. Nachmittags wurde dann der Verkehr in der Rheinzaberner Straße in Rülzheim ins Visier genommen. Dort wurden insgesamt 13 Autofahrer zu schnell gemessen. Hinsichtlich der Thematik Drogen im Straßenverkehr wurde gestern in Rülzheim ein 21-jähriger Autofahrer kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der junge Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Seine Fahrt war beendet und eine Blutprobe wurde auf der Dienststelle entnommen.

